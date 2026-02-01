La Fabrique du Sud Le jeu de 7 familles des insectes Lille
lundi 23 février 2026
La Fabrique du Sud Le jeu de 7 familles des insectes
7bis Rue de l’Asie Lille Nord
Début : 2026-02-23 15:00:00
fin : 2026-02-23 16:30:00
2026-02-23
Sais-tu quelles espèces de papillons, coccinelles, scarabées ou libellules peuplent notre région ? Découvre-les en en jouant au jeu de 7 familles des insectes ! De jolies cartes illustrées te permettront de les reconnaitre, avant d’aller les retrouver dans la nature !
Lundi 23 février, de 15h à 16h30
Atelier-Jeu duo Adulte Enfant à partir de 7 ans
La Fabrique du sud
Gratuit, sur réservation auprès de la Fabrique [lafabriquedusud@mairie-lille.fr](mailto:lafabriquedusud@mairie-lille.fr) & (mhn.lille.fr/agenda-hors-les-murs)
7bis Rue de l’Asie Lille 59000 Nord Hauts-de-France lafabriquedusud@mairie-lille.fr
English :
Do you know which species of butterfly, ladybug, beetle or dragonfly live in our region? Find out by playing the 7 insect families game! Beautifully illustrated cards will help you recognize them, before you go out and find them in the wild!
Monday, February 23, 3pm to 4:30pm
Adult/Child duo workshop from age 7
La Fabrique du sud
Free, on reservation at the Fabrique: [lafabriquedusud@mairie-lille.fr](mailto:lafabriquedusud@mairie-lille.fr) & (mhn.lille.fr/agenda-hors-les-murs)
