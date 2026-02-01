La Fabrique du Sud Le jeu de 7 familles des insectes Lille

La Fabrique du Sud Le jeu de 7 familles des insectes

7bis Rue de l’Asie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 15:00:00

fin : 2026-02-23 16:30:00

Date(s) :

2026-02-23

Sais-tu quelles espèces de papillons, coccinelles, scarabées ou libellules peuplent notre région ? Découvre-les en en jouant au jeu de 7 familles des insectes ! De jolies cartes illustrées te permettront de les reconnaitre, avant d’aller les retrouver dans la nature !

—-

Lundi 23 février, de 15h à 16h30

Atelier-Jeu duo Adulte Enfant à partir de 7 ans

La Fabrique du sud

Gratuit, sur réservation auprès de la Fabrique [lafabriquedusud@mairie-lille.fr](mailto:lafabriquedusud@mairie-lille.fr) & (mhn.lille.fr/agenda-hors-les-murs)

Sais-tu quelles espèces de papillons, coccinelles, scarabées ou libellules peuplent notre région ? Découvre-les en en jouant au jeu de 7 familles des insectes ! De jolies cartes illustrées te permettront de les reconnaitre, avant d’aller les retrouver dans la nature !

—-

Lundi 23 février, de 15h à 16h30

Atelier-Jeu duo Adulte Enfant à partir de 7 ans

La Fabrique du sud

Gratuit, sur réservation auprès de la Fabrique [lafabriquedusud@mairie-lille.fr](mailto:lafabriquedusud@mairie-lille.fr) & (mhn.lille.fr/agenda-hors-les-murs) .

7bis Rue de l’Asie Lille 59000 Nord Hauts-de-France lafabriquedusud@mairie-lille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you know which species of butterfly, ladybug, beetle or dragonfly live in our region? Find out by playing the 7 insect families game! Beautifully illustrated cards will help you recognize them, before you go out and find them in the wild!

—-

Monday, February 23, 3pm to 4:30pm

Adult/Child duo workshop from age 7

La Fabrique du sud

Free, on reservation at the Fabrique: [lafabriquedusud@mairie-lille.fr](mailto:lafabriquedusud@mairie-lille.fr) & (mhn.lille.fr/agenda-hors-les-murs)

L’événement La Fabrique du Sud Le jeu de 7 familles des insectes Lille a été mis à jour le 2026-02-01 par Hauts-de-France Tourisme