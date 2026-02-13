La Fabrique du Sud / Les petits labos « Défie la gravitation ! », La fabrique du sud, Lille

La Fabrique du Sud / Les petits labos « Défie la gravitation ! » Lundi 16 février, 15h00 La fabrique du sud Nord

sur réservation

Découvre le phénomène de gravitation, son origine et ses conséquences au quotidien à travers un atelier scientifique concocté par le Musée d’histoire naturelle ! Après quelques expériences, fabrique un équilibriste qui défie la gravitation !

Lundi 16 février, de 15h à 16h30

Atelier duo Adulte / Enfant à partir de 7 ans

La Fabrique du Sud

Gratuit, sur réservation auprès de la Fabrique : lafabriquedusud@mairie-lille.fr & (mhn.lille.fr/agenda-hors-les-murs)

La fabrique du sud 7bis Rue de l'Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France lafabriquedusud@mairie-lille.fr 7bis Rue de l'Asie, Lille métro porte des postes

