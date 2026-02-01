La Fabrique du Sud Les petits labos Défie la gravitation ! Lille

La Fabrique du Sud Les petits labos Défie la gravitation !

Découvre le phénomène de gravitation, son origine et ses conséquences au quotidien à travers un atelier scientifique concocté par le Musée d’histoire naturelle ! Après quelques expériences, fabrique un équilibriste qui défie la gravitation !

—-

Lundi 16 février, de 15h à 16h30

Atelier duo Adulte Enfant à partir de 7 ans

La Fabrique du Sud

Gratuit, sur réservation auprès de la Fabrique [lafabriquedusud@mairie-lille.fr](mailto:lafabriquedusud@mairie-lille.fr) & (mhn.lille.fr/agenda-hors-les-murs)

7bis Rue de l’Asie Lille 59000 Nord Hauts-de-France lafabriquedusud@mairie-lille.fr

English :

Discover the phenomenon of gravitation, its origins and its everyday consequences in a scientific workshop organized by the Natural History Museum! After a few experiments, create a balancing act that defies gravity!

—-

Monday, February 16, 3pm to 4:30pm

Duo workshop for adults and children aged 7 and over

La Fabrique du Sud

Free, on reservation at the Fabrique: [lafabriquedusud@mairie-lille.fr](mailto:lafabriquedusud@mairie-lille.fr) & (mhn.lille.fr/agenda-hors-les-murs)

