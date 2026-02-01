La Fabrique du Sud Les petits labos Défie la gravitation ! Lille
La Fabrique du Sud Les petits labos Défie la gravitation ! Lille lundi 16 février 2026.
La Fabrique du Sud Les petits labos Défie la gravitation !
7bis Rue de l’Asie Lille Nord
Début : 2026-02-16 15:00:00
fin : 2026-02-16 16:30:00
2026-02-16
Découvre le phénomène de gravitation, son origine et ses conséquences au quotidien à travers un atelier scientifique concocté par le Musée d’histoire naturelle ! Après quelques expériences, fabrique un équilibriste qui défie la gravitation !
—-
Lundi 16 février, de 15h à 16h30
Atelier duo Adulte Enfant à partir de 7 ans
La Fabrique du Sud
Gratuit, sur réservation auprès de la Fabrique [lafabriquedusud@mairie-lille.fr](mailto:lafabriquedusud@mairie-lille.fr) & (mhn.lille.fr/agenda-hors-les-murs)
7bis Rue de l’Asie Lille 59000 Nord Hauts-de-France lafabriquedusud@mairie-lille.fr
English :
Discover the phenomenon of gravitation, its origins and its everyday consequences in a scientific workshop organized by the Natural History Museum! After a few experiments, create a balancing act that defies gravity!
—-
Monday, February 16, 3pm to 4:30pm
Duo workshop for adults and children aged 7 and over
La Fabrique du Sud
Free, on reservation at the Fabrique: [lafabriquedusud@mairie-lille.fr](mailto:lafabriquedusud@mairie-lille.fr) & (mhn.lille.fr/agenda-hors-les-murs)
