La Fabrique Festival Argueil
La Fabrique Festival Argueil vendredi 28 août 2026.
Argueil
La Fabrique Festival
1273 Route de Launay Argueil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 14:00:00
fin : 2026-08-29 01:00:00
Date(s) :
2026-08-28
La Fabrique de Sigy, pôle culturel rural à Sigy-en-Bray (76), lance son Fabrique festival ! La première édition aura lieu les 28 et 29 août 2026, sur le site de l’ancienne usine Lejeune à Sigy. Elle réunira des artistes et des techniciens professionnels du spectacle vivant, pour offrir au public local une fenêtre sur l’art contemporain théâtre, musique, cirque, arts plastiques. .
1273 Route de Launay Argueil 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 09 38 25 46 lafabriquedesigy@gmail.com
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English : La Fabrique Festival
L’événement La Fabrique Festival Argueil a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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