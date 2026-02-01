La Fabrique Il neige Bibliothèque de Planguenoual Lamballe-Armor

La Fabrique Il neige

Bibliothèque de Planguenoual 4 Rue de la Poste Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Viens fabriquer des bonhommes de neige et des flocons, bien au chaud dans la bibliothèque.

Sur inscription Public 5/10 ans. .

Bibliothèque de Planguenoual 4 Rue de la Poste Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 64 31

