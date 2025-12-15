La Fabrique Lesneven S’emmêle #3 L’Atelier Lesneven

La Fabrique Lesneven S’emmêle #3

L’Atelier 7 rue Jeanne D’Arc Lesneven Finistère

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 10:40:00

2026-04-11

Compagnie Sans Soucis

Théâtre de papier

Une fable sur le temps qui passe et le monde qui bouge, pas toujours dans le bon sens. Il y a d’abord l’enfant puis l’homme, il y a la graine puis l’arbre. Ensemble, ils vont grandir, se transformer et évoluer. Au fil des saisons, la nature prend mille couleurs et le temps s’égrène. Mais le paysage change et l’arbre disparaît derrière la grisaille des murs.

L’homme doit alors devenir un bricoleur de poésie pour redonner des couleurs au béton et faire sourire. La Fabrique présente un monde de papier, tout en poésie, qui se construit et s’anime sous nos yeux, à l’aide de mécanismes et de techniques ludiques et ingénieuses.

Renseignez-vous sur le PASS SAMEDI et PASS SAMEDI FAMILLE du festival pour une journée de spectacles incroyables ! mediatheque@lesneven.bzh .

L’Atelier 7 rue Jeanne D’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne

