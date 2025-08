La Fabrique Rêves de ville La Fabrique Rêves de Ville Le Mans

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Situé dans un bâtiment de style art-déco conçu par l’architecte Raoul Cagnault en 1936, cet ancien bâtiment EDF est aujourd’hui un espace dédié à la sensibilisation et à la réflexion sur la ville de demain et les transitions. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de ce projet-lieu aux multiples facettes.

Informations et réservations lafabrique@lemans.fr / 02 43 47 46 40 .

