La Fabrique spéciale Nouvel an lunaire Place du Général Leclerc Sainte-Menehould mercredi 18 février 2026.
Place du Général Leclerc Médiathèque Sainte-Menehould Marne
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
2026-02-18
Tout public
Viens manipuler la découpeuse Cricut de la Micro Folie pour te fabriquer un marque-page à l’effigie de l’animal de cette année le cheval de feu !
A partir de 8 ans gratuit. .
Place du Général Leclerc Médiathèque Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97
