La Fabrique un specatcle de papier et de musique L’Amérance Cancale

Cancale

La Fabrique un specatcle de papier et de musique

L’Amérance 5 Rue Docteur et Madame Cocar Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 16:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

La Fabrique , un spectacle de Max Legoubé, une production de la Compagnie Sans Soucis.

Une fable sur le temps qui passe et le monde qui bouge, pas toujours dans le bon sens.

Il y a d’abord l’enfant puis l’homme, il y a la graine puis l’arbre.

Ensemble, ils vont grandir, se transformer et évoluer. Au fil des saisons, la nature prend mille couleurs et le temps s’égrène.

Mais le paysage change et l’arbre disparaît derrière la grisaille des murs. L’homme doit alors devenir un bricoleur de poésie pour redonner des couleurs au béton et faire sourire.

La Fabrique présente un monde de papier, tout en poésie, qui se construit et s’anime sous nos yeux, à l’aide de mécanismes et de techniques ludiques et ingénieuses.

A partir de 3 ans. .

L’Amérance 5 Rue Docteur et Madame Cocar Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement La Fabrique un specatcle de papier et de musique Cancale a été mis à jour le 2026-04-11 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel