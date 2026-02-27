la fabuleuse histoire de Basarkus Théâtre Jean Lurçat Aubusson

la fabuleuse histoire de Basarkus

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

À l’heure où les petits font la découverte de soi et de l’autre BasarKus n’est pas un être comme les autres ! Créature à deux têtes et multiples jambes, il a aussi plein de bras. D’aventures en aventures, il roule sur lui-même à l’infini. Il en a toujours été ainsi. Il est heureux comme ça, en parfaite harmonie avec lui-même. Mais en découvrant qu’il a deux coeurs,

BasarKus s’interroge. Et s’ils étaient deux en réalité ? Poussés par une furieuse curiosité, ils ne résistent pas à l’envie de se dissocier. C’est la chose la plus effrayante et excitante qu’ils aient jamais faite. Au cours de leurs péripéties, ils découvrent qui ils sont et de quoi ils sont vraiment capables chacun, seuls. La quête d’identité est au coeur de cette histoire. Où

commence et où finit mon corps ? Qui est cet autre que moi ? Autant de questions qui construisent cette ode à la découverte de soi. .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine resa@snaubusson.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : la fabuleuse histoire de Basarkus

L’événement la fabuleuse histoire de Basarkus Aubusson a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Aubusson-Felletin