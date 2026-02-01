La fabuleuse histoire de Basarkus Le Parvis

Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-11 18:30:00

Date(s) :

2026-02-11

BasarKus n’est pas comme les autres! Créature à l’apparence fantasmagorique, il a deux têtes, de multiples jambes et plein de bras, ce qui est loin de lui déplaire! Mais un jour, il s’aperçoit qu’il a aussi deux cœurs. Tout bascule. Est-il un ou plusieurs? Une séparation est-elle possible? Ce spectacle intimiste et poétique mêlant jonglage, acrobatie et danse-contact, invite à la découverte de soi.

Gratuit .

Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

BasarKus is like no other! A creature with a phantasmagorical appearance, he has two heads, many legs and lots of arms, which he likes a lot! But one day, he realizes that he also has two hearts. Everything changes. Is he one or many? Is a separation possible? This intimate, poetic show, combining juggling, acrobatics and contact dance, is an invitation to self-discovery.

L’événement La fabuleuse histoire de Basarkus Le Parvis Cauterets a été mis à jour le 2026-02-04 par OT de Cauterets|CDT65