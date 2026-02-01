La fabuleuse histoire de Basarkus Le Parvis Esplanade des Œufs Cauterets
mercredi 11 février 2026.
La fabuleuse histoire de Basarkus Le Parvis
Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées
2026-02-11 18:00:00
2026-02-11 18:30:00
2026-02-11
BasarKus n’est pas comme les autres! Créature à l’apparence fantasmagorique, il a deux têtes, de multiples jambes et plein de bras, ce qui est loin de lui déplaire! Mais un jour, il s’aperçoit qu’il a aussi deux cœurs. Tout bascule. Est-il un ou plusieurs? Une séparation est-elle possible? Ce spectacle intimiste et poétique mêlant jonglage, acrobatie et danse-contact, invite à la découverte de soi.
Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
BasarKus is like no other! A creature with a phantasmagorical appearance, he has two heads, many legs and lots of arms, which he likes a lot! But one day, he realizes that he also has two hearts. Everything changes. Is he one or many? Is a separation possible? This intimate, poetic show, combining juggling, acrobatics and contact dance, is an invitation to self-discovery.
