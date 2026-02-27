La fabuleuse histoire de Basarkus. Salle de l’Ekla Le Teich

La fabuleuse histoire de Basarkus.

Salle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

La fabuleuse histoire de Basarkus est un duo virtuose et malicieux entre cirque et danse, qui tel un enfant qui apprend à découvrir son propre corps et son identité, raconte in fine l’histoire de tout être humain qui grandit.

Par la Compagnie Lamento et Académie Fratellini? dans le cadre du festival intercommunal Le Bazar ds Mômes.

Tout public.

Dès 4 ans. .

Salle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75 sec.ekla@leteich.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fabuleuse histoire de Basarkus.

L’événement La fabuleuse histoire de Basarkus. Le Teich a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Le Teich