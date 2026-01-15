LA FABULEUSE HISTOIRE DE BASARKUS Salle des fêtes Pouilley-les-Vignes

LA FABULEUSE HISTOIRE DE BASARKUS

Salle des fêtes 8 rue des Fontaines Pouilley-les-Vignes Doubs

Tarif : – – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 11:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Cirque et danse · Pour tous, à partir de 3 ans · 40 min

Tel un enfant qui apprend à découvrir son propre corps et son identité, La fabuleuse histoire de BasarKus raconte in fine l’histoire de tout être humain qui grandit. Où commence et où finit mon corps ? Qui est cet autre que moi ? Comment l’accepter ? Autant de questions qui construisent cette ode à la découverte de soi.

Réservations pour les séances Tout Public au 03 81 25 51 45 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h) ou par courriel à billetterie@cotecour.fr

Les demandes de réservation seront traitées jusqu’au dernier jour ouvré avant la représentation. Au-delà, il sera possible d’acheter les billets directement sur place avant le début du spectacle (dans la limite des places restantes). .

Salle des fêtes 8 rue des Fontaines Pouilley-les-Vignes 25115 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr

English : LA FABULEUSE HISTOIRE DE BASARKUS

