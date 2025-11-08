La fabuleuse histoire de Basarkus Schweighouse-sur-Moder

10 rue des sports Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-08 11:00:00

fin : 2025-11-08 11:35:00

2025-11-08

La Fabuleuse histoire de BasarKus raconte les aventures d’une créature extraordinaire, à deux têtes, multiples jambes et bras, qui vit heureuse en parfaite harmonie avec elle-même. Mais la découverte de ses deux cœurs l’amène à s’interroger est-elle une ou deux entités ? Fascinées par cette idée, les deux êtres tentent l’expérience de la séparation. Effrayante et exaltante, cette quête les conduit à affronter leurs peurs et à explorer leur identité individuelle.

À travers le cirque et la danse, Markus (jongleur) et Basil (acrobate) donnent vie à ce duo hybride, oscillant entre union et individualisation. L’histoire met en lumière les thèmes de la symbiose, de l’identité et de l’acceptation de l’autre, dans une ode poétique à la découverte de soi.

Recommandation âge 3 ans et +

Production L’Acade´mie Fratellini et la Compagnie Lamento

Partenaires pour l’accueil en résidence Houdremont Centre Culturel La Courneuve, L’Espace Périphérique et le théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec.

La Cie Lamento est soutenue par L’Etat- Préfet d’Auvergne-Rhône-Alpes Direction Régionale des Affaires Culturelles au titre du conventionnement deux ans, par le département de l’Isère et la ville de Grenoble.

Elle est en résidence artistique en Isère dans le cadre du dispositif triennal du département et de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné et associée à La Rampe-La Ponatière Echirolles, Scène conventionnée Art et Création danse et musiques. .

10 rue des sports Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 71 kartonnerie@mairie-schweighouse.fr

English :

The Fabulous Story of BasarKus recounts the adventures of an extraordinary creature, with two heads, multiple legs and arms, who lives happily in perfect harmony with herself. But the discovery of her two hearts prompts her to ask herself: is she one entity or two?

German :

Die fabelhafte Geschichte von BasarKus erzählt die Abenteuer einer außergewöhnlichen Kreatur mit zwei Köpfen, vielen Beinen und Armen, die glücklich in perfekter Harmonie mit sich selbst lebt. Doch als sie ihre zwei Herzen entdeckt, stellt sie sich die Frage: Ist sie ein Wesen oder zwei?

Italiano :

La favolosa storia di BasarKus racconta le avventure di una straordinaria creatura con due teste, più gambe e braccia, che vive felicemente in perfetta armonia con se stessa. Ma la scoperta dei suoi due cuori la spinge a chiedersi: è un’unica entità o due?

Espanol :

La fabulosa historia de BasarKus narra las aventuras de una extraordinaria criatura con dos cabezas, múltiples piernas y brazos, que vive feliz en perfecta armonía consigo misma. Pero el descubrimiento de sus dos corazones le lleva a preguntarse: ¿es una entidad o dos?

