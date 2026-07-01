La Fabuleuse histoire de l’opéra-comique, Théâtre des 4 saisons Gradignan, Gradignan

Informations pratiques

La Fabuleuse histoire de l’opéra-comique Samedi 6 février 2027, 19h00 Théâtre des 4 saisons Gradignan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-06T19:00:00+01:00 – 2027-02-06T20:45:00+01:00

Fin : 2027-02-06T19:00:00+01:00 – 2027-02-06T20:45:00+01:00

Spectacle

Fondé par Catherine Vondrebeck à la fin du règne de Louis XIV, l’Opéra-Comique fut une compagnie foraine jusqu’à son officialisation en 1762. Devenu le genre emblématique du siècle des Lumières, le genre passe de la farce à la comédie sentimentale, du recyclage de chansons à des partitions raffinées, avant de produire au XIXe siècle les chefs-d’oeuvre de Bizet, Offenbach, Massenet et tant d’autres. Une épopée théâtrale qui se raconte en musique et qui renoue avec l’esprit forain des débuts !

Représentation à Gradignan en coproduction avec l’Opéra National de Bordeaux

Programme

Musiques de Dauvergne, Grétry, Bizet, Offenbach…



En savoir plus

Théâtre des 4 saisons Gradignan Allée de Pfungstadt, 33170 Gradignan Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/703331-la-fabuleuse-histoire-de-lopera-comique »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-la-fabuleuse-histoire-de-lopera-comique-86621 »}]

Académie de l’Opéra-Comique Voix