La fabuleuse histoire du jazz Des racines aux premières floraisons Médiathèque Valery-Larbaud Vichy samedi 11 octobre 2025.

La fabuleuse histoire du jazz Des racines aux premières floraisons

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

2025-10-11

Avec Benjamin Lassauzet, docteur en musicologie

et maître de conférences à l’Université Clermont-

Auvergne

.

+33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

English :

With Benjamin Lassauzet, Doctor of Musicology

and lecturer at the Université Clermont-

Auvergne University

German :

Mit Benjamin Lassauzet, Doktor der Musikwissenschaft

und Dozent an der Universität Clermont-

Auvergne

Italiano :

Con Benjamin Lassauzet, dottore in Musicologia

e docente presso l’Università di Clermont

Università dell’Alvernia

Espanol :

Con Benjamin Lassauzet, Doctor en Musicología

y profesor en la Universidad de Clermont-

Universidad de Auvernia

