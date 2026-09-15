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AGENDA · Vichy

La Fabuleuse histoire du jazz vol.2 Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Valery-Larbaud · Vichy

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque Valery-Larbaud
Adresse
106-110 rue du Maréchal Lyautey
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

La Fabuleuse histoire du jazz vol.2

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Avec Benjamin Lassauzet, docteur en musicologie et maître de conférences à l’Université Clermont- Auvergne
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Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50  mediatheque@ville-vichy.fr

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English :

With Benjamin Lassauzet, Ph.D. in Musicology and Associate Professor at the University of Clermont-Auvergne

L’événement La Fabuleuse histoire du jazz vol.2 Vichy a été mis à jour le 2026-09-08 par Vichy Destinations

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