La Fabuleuse histoire… La Ruche Saucats

La Ruche 2 Allée Montaigne Saucats Gironde

Avec son nouveau spectacle La Fabuleuse histoire… , l’ensemble vocal Cantarane revient sur scène avec énergie et créativité.

Composé de 34 choristes et dirigé par Bertrand, le groupe s’est fait connaître par des productions originales où se mêlent fantaisie, textes d’auteurs et musique de qualité.

Cette nouvelle création promet un voyage musical aussi surprenant qu’émouvant, où la richesse des voix se combine à une mise en scène inventive pour offrir au public un moment unique. .

La Ruche 2 Allée Montaigne Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 70 20

