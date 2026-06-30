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AGENDA · Vergt

La fabuleuse quête de Martial Vergt

mercredi 5 août 2026 · Vergt

La fabuleuse quête de Martial Vergt

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
30 route de salon
Ville
24380 Vergt
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Vergt

La fabuleuse quête de Martial

30 route de salon Vergt Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-07

Spectacle son et lumière
Restauration rapide et buvette sur place
Spectacle son et lumière
Restauration rapide et buvette sur place   .

30 route de salon Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 59 97 95 

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English : La fabuleuse quête de Martial

Sound and light show
Fast food and refreshment stand on site

L’événement La fabuleuse quête de Martial Vergt a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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