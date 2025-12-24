La Fabulós hest’noz, Salle de l’espace Balavoine Bizanos
La Fabulós hest’noz, Salle de l’espace Balavoine Bizanos samedi 10 janvier 2026.
Salle de l’espace Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Grand bal trad & folk gascon/breton avec deux groupes bretons ( duo Talec/Noguet et Initium, ) un groupe gascon ( Soalh nót ). 2 groupes locaux Esparthenas et Toti Tres, un groupe mixte oc/breton Huec & Breizh Projecte et des sessions béarnaises pour 9 heures de bal !
Buvette, restauration sur place avec la crêperie Mam’Korydwen
Espace enfants en fond de salle et vestiaire gratuit. Événement co-organisé par les bénévoles de l’association Tiss’Liens64 et de l’Amicale Breizh64 des Bretons des Pyrénées, non subventionnés. .
