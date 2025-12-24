La Fabulós hest’noz, Salle de l’espace Balavoine Bizanos

La Fabulós hest’noz

Salle de l’espace Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Grand bal trad & folk gascon/breton avec deux groupes bretons ( duo Talec/Noguet et Initium, ) un groupe gascon ( Soalh nót ). 2 groupes locaux Esparthenas et Toti Tres, un groupe mixte oc/breton Huec & Breizh Projecte et des sessions béarnaises pour 9 heures de bal !

Buvette, restauration sur place avec la crêperie Mam’Korydwen

Espace enfants en fond de salle et vestiaire gratuit. Événement co-organisé par les bénévoles de l’association Tiss’Liens64 et de l’Amicale Breizh64 des Bretons des Pyrénées, non subventionnés. .

L’événement La Fabulós hest’noz Bizanos a été mis à jour le 2025-12-21 par OT Pau