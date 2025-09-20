La face cachée de l’ancien palais épiscopal. Suivi d’une séance d’octophonie Conservatoire à Rayonnement Régional Annecy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:45:00

Explorez l’histoire et les richesses patrimoniales de cet édifice emblématique d’Annecy, monument historique depuis 1984… puis découvrez la « musique concrète » à travers un système d’écoute en octophonie.

avec Vinciane Thomas, chargée de conservation du patrimoine à la Ville d’Annecy, et Alain Basso de l’association Terres d’Empreintes

Durée : 1 h 15 environ

RDV sous le porche d’entrée du conservatoire

Conservatoire à Rayonnement Régional 10 Rue Jean-Jacques Rousseau 74000 Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 45 96

© Benjamin Aguirre – Ville d’Annecy