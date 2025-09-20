La Faculté de droit « Le Vaisseau » Faculté de droit « le vaisseau » Issy-les-Moulineaux

Ce « bateau échoué », entouré de végétation aquatique, joue du contraste entre son aspect extérieur rugueux et les subtils jeux de lumière d’un aménagement intérieur raffiné. Il a été conçu par Jean Nouvel et inauguré en 1992. Il abrite depuis cette année une antenne de la Faculté de Droit de l’Institut Catholique de Lille.

Faculté de droit « le vaisseau » 2 allée des Moulineaux, 92130 Issy-les-Moulineaux Ce « bateau échoué » entouré de végétation aquatique, joue du contraste entre son aspect extérieur rigueux et les subtils jeux de lumière d'un aménagement intérieur raffiné. Il a été conçu par Jean Nouvel et inauguré en 1992. Il abrite depuis 2024 une antenne de la Faculté de Droit de l'Institut Catholique de Lille.

Visite commentée

