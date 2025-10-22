LA FACULTÉ DE MÉDECINE: UN BÂTIMENT HISTORIQUE Montpellier

2 Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-25 2025-10-28 2025-10-30 2025-11-01 2025-11-06 2025-11-08 2025-11-12 2025-11-15 2025-11-20 2025-11-22 2025-11-26 2025-11-29 2025-12-03 2025-12-06 2025-12-11 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-27

La plus ancienne Faculté de Médecine du monde occidental vous ouvre ses portes… Partez à la rencontre de Rabelais, Nostradamus, François Gigot, Lapeyronie ou encore Glafira Ziegelemann l’une des toutes premières étudiantes de la faculté.

Viste en français

Apprenez-en davantage sur la soutenance du doctorat et ses traditions, devant le buste d’Hippocrate.

Une visite au fil des salles de prestige pour saisir l’histoire de la médecine montpelliéraine et la vie de la faculté d’hier à aujourd’hui.

La visite inclut l’accès à la cour de l’ancien couvent, à la salle du Conseil et/ou à la salle des Actes, et à la salle Delmas Orfila Rouvière.

Le conservatoire d’anatomie est fermé pour travaux et les salles d’anatomie Tekné Makré ne sont pas incluses dans la visite.

La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, aux moins de 12 ans, aux femmes enceintes et aux personnes allergiques au formol.

Sur réservation

RDV devant l’ancienne Faculté de médecine, 2 rue de l’École de Médecine.

Interdit aux moins de 12 ans.

Accès salle des Actes ou du Conseil selon disponibilité

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

2 Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The oldest Faculty of Medicine in the Western world opens its doors to you… Meet Rabelais, Nostradamus, François Gigot, Lapeyronie or Glafira Ziegelemann, one of the very first students of the faculty.

German :

Die älteste medizinische Fakultät der westlichen Welt öffnet ihre Türen für Sie… Lernen Sie Rabelais, Nostradamus, François Gigot, Lapeyronie und Glafira Ziegelemann, eine der ersten Studentinnen der Fakultät, kennen.

Italiano :

La più antica Facoltà di Medicina del mondo occidentale vi apre le porte… Incontrate Rabelais, Nostradamus, François Gigot, Lapeyronie o Glafira Ziegelemann, uno dei primissimi studenti della facoltà.

Espanol :

La Facultad de Medicina más antigua del mundo occidental le abre sus puertas… Conozca a Rabelais, Nostradamus, François Gigot, Lapeyronie o Glafira Ziegelemann, una de las primeras estudiantes de la facultad.

