La faïence à texte de Nevers au XVIIIe siècle par Gontran Diguet, collectionneur Châtellerault vendredi 17 octobre 2025.

3 rue Clément Krebs Châtellerault Vienne

Au XVIIIe siècle, Nevers s’impose comme un centre majeur de production de faïences à texte. Qu’elles soient patronymiques, révolutionnaires ou à texte de chansons…, elles présentent des formes et décors variés qui vous sont dévoilés par un passionné !

Vendredi 17 octobre à 18h

Salle pédagogique du musée. .

3 rue Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 30 99 musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr

