La faïence à texte de Nevers au XVIIIe siècle par Gontran Diguet, collectionneur Châtellerault vendredi 17 octobre 2025.
3 rue Clément Krebs Châtellerault Vienne
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Au XVIIIe siècle, Nevers s’impose comme un centre majeur de production de faïences à texte. Qu’elles soient patronymiques, révolutionnaires ou à texte de chansons…, elles présentent des formes et décors variés qui vous sont dévoilés par un passionné !
Vendredi 17 octobre à 18h
Salle pédagogique du musée. .
3 rue Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 30 99 musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr
