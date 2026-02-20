La faïence de Salins La Bocal (salle de ciné médiathèque) Salins-les-Bains

La faïence de Salins

La Bocal (salle de ciné médiathèque) 8 bis Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Conférence de Frédérique Pétrequin dans le cadre de l’expossiton organisé par Patrick Gavignet au Bocal.

Rendez-vous à la salle de cinéma de la médiathèque (Guigone de Salins) .

