La faïence de Salins La Bocal (salle de ciné médiathèque) Salins-les-Bains
La faïence de Salins La Bocal (salle de ciné médiathèque) Salins-les-Bains samedi 7 mars 2026.
La faïence de Salins
La Bocal (salle de ciné médiathèque) 8 bis Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 18:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Conférence de Frédérique Pétrequin dans le cadre de l’expossiton organisé par Patrick Gavignet au Bocal.
Rendez-vous à la salle de cinéma de la médiathèque (Guigone de Salins) .
La Bocal (salle de ciné médiathèque) 8 bis Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 91 09 53 contact@galerielebocal.art
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La faïence de Salins
L’événement La faïence de Salins Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA