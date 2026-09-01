La Faïence de Salins Café A l’avenir Salins-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Café A l'avenir · Salins-les-Bains
Informations pratiques
Salins-les-Bains
La Faïence de Salins
Café A l’avenir 1 Rue de la Liberté Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition au café associatif A l’avenir.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association vous propose une visite commentée de la collection de faïenceries de Salins qui décore le café.
La faïence de Salins-les-Bains fait partie du patrimoine emblématique de la cité du sel. Produite pendant plus d’un siècle (1857-1998), elle témoigne d’un savoir-faire artisanal et industriel qui a marqué l’histoire locale. Aujourd’hui disparue, l’activité faïencière demeure un précieux héritage, à travers les pièces, les décors et la mémoire de celles et ceux qui l’ont fait vivre.
Durée: environ 30min
Groupe de 5/6 personnes.
Sans réservation.
À tester : le café torréfié sur place !
Une bonne façon de se faire plaisir tout en soutenant l’activité du café associatif. .
Café A l’avenir 1 Rue de la Liberté Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 05 23 48
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English : La Faïence de Salins
L’événement La Faïence de Salins Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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