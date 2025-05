La Faille Vs Lait Chaud – Match d’improvisation – Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes, 23 mai 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-23 20:30 – 22:30

Gratuit : non 16 € Billetterie :https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-28510-0.wb?REFID=gE8lAAAAAAAUAQ Tout public

Un match d’impro ? Tout le monde sait ce que c’est désormais… Et celles et ceux qui ne connaissent pas encore seront vite sous le charme de ce spectacle ! Des scènes spontanées créées avec malice par les artistes, dirigées avec exigence par l’arbitre et jugées avec bienveillance par vous, le public ! Une cocktail vitaminé pour une soirée idéale ! Cette saison, la Fabrique à Impros a monté une troupe qui rencontrera des équipes venues de partout pour jouer avec elle : La Faille ! Tout au long de la saison, venez en découvrir ses membres lors de matchs au Sémaphore avec des partenaires de jeu de la plus haute qualité ! Ce mois-ci, il s’agit d’un derby entre deux des plus prestigieuses équipes amateures de Nantes ! Proposé par la Fabrique à Impros

Sémaphore – Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

02 43 29 87 53 https://semaphore-nantes.fr/ contact@semaphore-nantes.fr https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-28510-0.wb?REFID=gE8lAAAAAAAUAQ