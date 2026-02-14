LA FAIM DES FOUS, Le Vox, Mayenne

LA FAIM DES FOUS Mardi 24 mars, 20h30 Le Vox Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T20:30:00+01:00 – 2026-03-24T21:23:00+01:00

Fin : 2026-03-24T20:30:00+01:00 – 2026-03-24T21:23:00+01:00

Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=1TRJD »}]

En présence du réal ! Le Vox LA FAIM DES FOUS