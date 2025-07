LA FAIM JUSTIFIE LES 6 MAINS ! TURBINE Toulouse

LA FAIM JUSTIFIE LES 6 MAINS !

TURBINE 11 Quai Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Célébrez le feu d’artifice avec un dîner exclusif et un menu spécialement conçu chez Turbine !

Situé sur la terrasse des espaces EDF Bazacle, le restaurant vous offre l’un des plus beaux points de vue toulousain ! Au programme de cette soirée si spéciale 3 talents, 3 sensibilités et 6 mains pour créer une expérience culinaire inédite. SOPHIE FERNANDEZ (Meilleur ouvrier de France), JONATHAN BUIRETTE (Meilleur ouvrier de France) et SÉBASTIEN OCHOA (Chef de Turbine). Le tout, servi à ciel ouvert, avec une vue privilégiée sur le feu d’artifice.

Le menu fait la part belle aux saveurs iodés et à la mer :

MISE EN BOUCHE

Huître PAF (shooter cocktail)

Gillardeau n°3

Citron noir

Vinaigre kalamansi

Marmelade de citron

Shiso

ENTRÉE

Maigre confit à l’huile d’olive et verveine

Salade de salicornes frites

Fruits d’été

Vinaigrette au jus d’arêtes anisée

PLAT

Risotto de homard Breton

Homard bleu grillé

Jus de carcasse

Huile d’estragon

DESSERT

Abricots rôtis au miel

Crème légère à la mélisse

Glace à l’amande

Gel de bergamote

Streusel au citron confit

Bon à savoir

– Places limitées. Pensez à réserver !

– Le service habituel ne sera pas assuré ce soir-là. 15 .

TURBINE 11 Quai Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 6 02 44 08 66

English :

Celebrate the fireworks with an exclusive dinner and specially designed menu at Turbine!

German :

Feiern Sie das Feuerwerk mit einem exklusiven Abendessen und einem speziell zusammengestellten Menü bei Turbine!

Italiano :

Festeggiate i fuochi d’artificio con una cena esclusiva e un menu appositamente studiato al Turbine!

Espanol :

Celebre los fuegos artificiales con una cena exclusiva y un menú especialmente diseñado en Turbine

