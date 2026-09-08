La falaise des Confessionnaux | RDV Découverte Rue Edmond Bellin Lion-sur-Mer

Informations pratiques

Lion-sur-Mer

La falaise des Confessionnaux | RDV Découverte

Rue Edmond Bellin Poste de secours de Lion-sur-mer Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:30:00

fin : 2026-10-22 16:30:00

Date(s) :

2026-10-22

Découvrez la richesse des habitats et la biodiversité dans le département du Calvados avec les animateurs du CPIE Vallée de l’Orne. Connaissez-vous la falaise des Confessionnaux ?

Découvrez la richesse des habitats et la biodiversité dans le département du Calvados avec les animateurs du CPIE Vallée de l’Orne. Connaissez-vous la falaise des Confessionnaux ? Fenêtre ouverte sur le sol de la plaine de Caen, la falaise a des choses à nous apprendre sur la faune disparue grâce aux fossiles qu’elle renferme, mais aussi sur la faune actuelle, car elle offre un habitat protégé pour de nombreuses espèces littorales. Témoin des climats passés, la falaise des Confessionnaux est aussi le marqueur des changements en cours.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Rue Edmond Bellin Poste de secours de Lion-sur-mer Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : La falaise des Confessionnaux | RDV Découverte

Discover the rich variety of habitats and biodiversity in the Calvados department with the guides from the CPIE Vallée de l’Orne. Have you heard of the Confessionnaux cliff?

L’événement La falaise des Confessionnaux | RDV Découverte Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer