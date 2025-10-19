La Falaisienne Rue Georges Clemenceau Falaise

L’UCIA Falaise vous donne rendez-vous le dimanche 19 octobre pour la 5ème édition de la Falaisienne contre le cancer, dont les fonds récoltés seront reversés à la Ligue contre le Cancer, 3 marches et un Trail Urbain vous sont proposés

– La Family (marche de 3km) 5€ (- de 12 ans) ; 12€ (13 ans et +) départ à 11h
– La Family + (marche de 6km): 5€ (- de 12 ans) ; 12€ (13 ans et +) départ à 10h
– La Rando (marche de 10 km) 5€ (- de 12 ans) ; 12€ (13 ans et +) départ à 9h30
– Le Trail (course de 10km) 12€ (13 ans et +) départ à 11h15
RDV 15 min avant chaque départs pour les participants

Tous les départs et arrivées se feront dans le parc du Château de la Fresnaye.

Inscription possible à partir du mercredi 17 septembre à l’Office de Tourisme Falaise Suisse Normande (possibilité de déjeuner sur place, à réserver en même temps que votre inscription boisson chaude + 1 mini croissant + 1 mini pain au chocolat + 1 chouquette 4€)

Retrait des t-shirts, le samedi 18 octobre de 9h00 à 18h00, dans la salle Pedro Martin (à coté de l’Office de Tourisme)   .

Rue Georges Clemenceau Parc du Château de la Fresnaye Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 17 26 

English : La Falaisienne

UCIA Falaise invites you to the 5th Falaisienne contre le cancer on Sunday October 19, with all proceeds going to the Ligue contre le Cancer.

German : La Falaisienne

Die UCIA Falaise lädt Sie am Sonntag, den 19. Oktober, zur fünften Auflage der Falaisienne contre le cancer ein, deren Erlös an die Krebsliga gespendet wird.

Italiano :

Domenica 19 ottobre, l’UCIA di Falaise organizza la 5ª Falaisienne contre le cancer (Falaisienne contro il cancro), il cui ricavato sarà devoluto alla Ligue contre le Cancer.

Espanol :

El domingo 19 de octubre, la UCIA de Falaise celebrará la 5ª Falaisienne contre le cancer (Falaisina contra el cáncer), cuya recaudación se destinará íntegramente a la Ligue contre le Cancer (Liga contra el cáncer).

