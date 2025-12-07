La famille | à la ferme théâtre Le Cluzeau, Malvieille Moulidars
La famille | à la ferme théâtre Le Cluzeau, Malvieille Moulidars dimanche 7 décembre 2025.
La famille | à la ferme théâtre
Le Cluzeau, Malvieille Ferme-théâtre de Malvieille Moulidars Charente
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
La famille, ce havre de sécurité est en même temps le lieu de la violence extrême
Boris Cyrulnik les nourritures affectives
Lecture par Valérie Geoffrion et Renata Scant.
Le Cluzeau, Malvieille Ferme-théâtre de Malvieille Moulidars 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 22 45 theatreenaction16@gmail.com
English :
The family, this haven of security is at the same time the place of extreme violence
Boris Cyrulnik emotional nourishment
Reading by Valérie Geoffrion and Renata Scant.
German :
Die Familie, dieser Hort der Sicherheit, ist gleichzeitig der Ort extremer Gewalt
Boris Cyrulnik affektive nahrungen
Lesung von Valérie Geoffrion und Renata Scant.
Italiano :
La famiglia, quel rifugio di sicurezza, è allo stesso tempo un luogo di estrema violenza
Boris Cyrulnik nutrimento emotivo
Lettura di Valérie Geoffrion e Renata Scant.
Espanol :
La familia, ese refugio de seguridad, es al mismo tiempo un lugar de violencia extrema
Boris Cyrulnik alimento emocional
Lectura de Valérie Geoffrion y Renata Scant.
