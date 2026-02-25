La Famille Addams + Atelier Réalisation + concours costume 10 ans du Félix Cinéma Le Félix Labouheyre

La Famille Addams + Atelier Réalisation + concours costume 10 ans du Félix

Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Atelier réalisation animé par Damien Listre de l’association DCPMC avant la séance de La Famille Addams.

Concours de costume en avant séance lots à gagner

A partir de 8 ans

Places limitées inscription auprès du cinéma nécessaire

Atelier gratuit Projection payante

Atelier réalisation animé par Damien Listre de l’association Du Cinéma Plein Mon Cartable d’une heure avant la séance de La Famille Addams.

Concours de costume en avant séance lots à gagner

A partir de 8 ans

Places limitées inscription auprès du cinéma nécessaire

Atelier gratuit Projection payante

Synopsis

Coulant des jours paisibles et délicieusement macabres dans leur manoir hanté, Gomez, Morticia et leurs enfants Mercredi et Pugsley voient leur quotidien chamboulé le jour où se présente à leur porte un homme ressemblant trait pour trait à l’oncle Fétide, disparu 25 ans plus tôt. Mais ne s’agirait-il pas d’un imposteur cherchant à faire main basse sur leur trésor caché ? .

Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Directing workshop led by Damien Listre from DCPMC before the screening of The Addams Family.

Pre-show costume contest prizes to be won

Ages 8 and up

Places are limited please register at the cinema

Free workshop Charge for screening

L’événement La Famille Addams + Atelier Réalisation + concours costume 10 ans du Félix Labouheyre a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Cœur Haute Lande