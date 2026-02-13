LA FAMILLE ADDAMS, Etoile, Mortagne-au-Perche
LA FAMILLE ADDAMS, Etoile, Mortagne-au-Perche lundi 23 février 2026.
LA FAMILLE ADDAMS Lundi 23 février, 14h00 Etoile Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-23T14:00:00+01:00 – 2026-02-23T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-23T14:00:00+01:00 – 2026-02-23T17:00:00+01:00
UN FILM & UNE ANIMATION GRATUITE
Etoile 56 place du Général de Gaulle, Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie
Séance clap ou pas clap ? Etoile LA FAMILLE ADDAMS