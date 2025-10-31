La famille Addams s’invite au musée Musée de la céramique et de l’ivoire Commercy

La famille Addams s'invite au musée Musée de la céramique et de l'ivoire Commercy vendredi 31 octobre 2025.

La famille Addams s’invite au musée

Musée de la céramique et de l’ivoire 7 Avenue Carcano Commercy Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-10-31 19:30:00

Date(s) :

2025-10-31

La plus célèbre des familles s’invite au musée pour Halloween.

Mercredi, Pugsley et leurs parents Gomez et Morticia investissent le Musée pour un moment monstrueusement effrayant.

Venez déguisés et participer à notre Quizz Famille Addams pour tenter de remporter les célèbres bonbons d’Halloween.

Entrée libre.Tout public

Musée de la céramique et de l’ivoire 7 Avenue Carcano Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 92 04 77

English :

The most famous of families invites itself to the Museum for Halloween.

On Wednesday, Pugsley and their parents Gomez and Morticia take over the Museum for a monstrously scary time.

Come dressed up and take part in our Addams Family Quiz for a chance to win the famous Halloween candy.

Free admission.

German :

Die berühmteste aller Familien lädt zu Halloween ins Museum ein.

Am Mittwoch erobern Pugsley und ihre Eltern Gomez und Morticia das Museum für einen monstermäßig gruseligen Moment.

Kommen Sie verkleidet und nehmen Sie an unserem Addams Family Quiz teil, um die berühmten Halloween-Süßigkeiten zu gewinnen.

Eintritt frei.

Italiano :

La più famosa delle famiglie arriva al Museo per Halloween.

Mercoledì, Pugsley e i loro genitori Gomez e Morticia si danno appuntamento al Museo per un momento mostruosamente spaventoso.

Venite vestiti e partecipate al Quiz della Famiglia Addams per vincere i famosi dolcetti di Halloween.

Ingresso gratuito.

Espanol :

La más famosa de todas las familias llega al Museo con motivo de Halloween.

El miércoles, Pugsley y sus padres Gómez y Morticia tomarán el Museo para pasar un rato monstruosamente terrorífico.

Ven disfrazado y participa en el concurso de la Familia Addams para ganar los famosos caramelos de Halloween.

Entrada gratuita.

