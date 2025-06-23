La Famille Gare du Midi Biarritz

La Famille

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Samuel BENCHETRIT signe son retour avec une œuvre captivante qui mêle humour et instants de profonde humanité. L’intrigue met en scène un père distant, une mère protectrice, deux frères aux relations tendues et l’épouse de l’un d’eux. Tous se retrouvent pour un événement inattendu, révélant des vérités enfouies et provoquant des situations cocasses. Le duo TIMSIT-DEMAISON fait merveille. Leur complicité en scène s’illustre dans des dialogues incisifs et des échanges piquants, sous l’œil complice de l’inénarrable Claire NADEAU. Les situations s’enchaînent, alternant quiproquos et moments d’émotion sincère. Qui n’a jamais vécu ces repas où les tensions éclatent ? Qui n’a pas ressenti ce mélange d’agacement et d’attachement envers les siens ? La Famille nous invite à rire de nos travers tout en rappelant combien l’unité familiale peut être précieuse. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

