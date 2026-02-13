La famille Bijoux : Goodbye Marie-Jo – par le Théâtre 100 Noms, Théâtre 100 Noms, Nantes

La famille Bijoux : Goodbye Marie-Jo – par le Théâtre 100 Noms 18 février – 6 mai Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

12 € à 24 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T20:15:00+01:00 – 2026-02-18T21:30:00+01:00

Fin : 2026-05-06T20:15:00+02:00 – 2026-05-06T21:30:00+02:00

Comédie burlesque et musicale du Théâtre 100 Noms.

Monique, Victor et Maxime Bijoux, famille de conseillers funéraires, ont été désignés par Marie-José Duval pour célébrer son dernier voyage.

Partie trop tôt d’un malheureux accident de pétanque, elle avait tout prévu pour son départ vers l’infini et l’au-delà.

Amatrice de théâtre et surtout de chansons françaises, elle a choisi le Théâtre 100 Noms pour cet adieu musical pour le moins original.

La famille Bijoux sera-t-elle à la hauteur ?

Mise en scène : Marie Rechner

Avec Emmanuelle Burini, Anthony Boulc’h, Clément Pouillot

Tout public à partir de 12 ans

Durée : 1h15

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://theatre100noms.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 200 100 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatre100noms.com »}]

Création Théâtre 100 noms.

La famille Bijoux : Goodbye Marie-Jo – par le Théâtre 100 Noms © Sli-K