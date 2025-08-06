LA FAMILLE Carcassonne
LA FAMILLE Carcassonne jeudi 5 février 2026.
LA FAMILLE
33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude
Tarif : 33 – 33 – 48 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 20:30:00
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Un duo inédit avec Patrick Timsit et François-Xavier Demaison en frères ennemis.
Une famille dysfonctionnelle qui se voit peu, le père, la mère, les deux frères Max et Jérôme ainsi que son épouse Alice, vont devoir se réunir pour un événement qui va changer leur vie. La soirée promet bien des surprises entre incompréhension, rire et amour.
Durée 1h30
Écrite et mise en scène Samuel BENCHETRIT
Avec Patrick TIMSIT, François-Xavier DEMAISON, Claire NADEAU, Kate MORAN, Jackie BERROYER
33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
English :
An all-new duo starring Patrick Timsit and François-Xavier Demaison as frenemies.
A dysfunctional family that doesn’t see much of each other, father, mother, brothers Max and Jérôme and his wife Alice, are forced to reunite for a life-changing event. The evening promises many surprises, from misunderstandings to laughter and love.
Running time: 1h30
Written and directed by Samuel BENCHETRIT
Starring Patrick TIMSIT, François-Xavier DEMAISON, Claire NADEAU, Kate MORAN, Jackie BERROYER
German :
Ein neuartiges Duett mit Patrick Timsit und François-Xavier Demaison als feindliche Brüder.
Eine dysfunktionale Familie, die sich nur selten sieht. Der Vater, die Mutter, die beiden Brüder Max und Jérôme sowie seine Frau Alice müssen für ein Ereignis zusammenkommen, das ihr Leben verändern wird. Der Abend verspricht viele Überraschungen zwischen Missverständnissen, Lachen und Liebe.
Dauer: 1,5 Stunden
Drehbuch und Regie: Samuel BENCHETRIT
Mit Patrick TIMSIT, François-Xavier DEMAISON, Claire NADEAU, Kate MORAN, Jackie BERROYER
Italiano :
Un duetto inedito che vede protagonisti Patrick Timsit e François-Xavier Demaison nei panni di nemici.
Una famiglia disfunzionale che si vede poco, padre, madre, i due fratelli Max e Jérôme e sua moglie Alice devono riunirsi per un evento che cambierà le loro vite. La serata promette molte sorprese, dagli equivoci alle risate e all’amore.
Durata: 1h30
Scritto e diretto da Samuel BENCHETRIT
Interpreti Patrick TIMSIT, François-Xavier DEMAISON, Claire NADEAU, Kate MORAN, Jackie BERROYER
Espanol :
Un dúo inédito protagonizado por Patrick Timsit y François-Xavier Demaison como frenemies.
Una familia disfuncional que se ve poco, padre, madre, dos hermanos Max y Jérôme y su mujer Alice tienen que reunirse para un acontecimiento que cambiará sus vidas. La velada promete muchas sorpresas, desde malentendidos hasta risas y amor.
Duración: 1h30
Escrita y dirigida por Samuel BENCHETRIT
Protagonistas Patrick TIMSIT, François-Xavier DEMAISON, Claire NADEAU, Kate MORAN, Jackie BERROYER
