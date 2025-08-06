LA FAMILLE Carcassonne

LA FAMILLE Carcassonne jeudi 5 février 2026.

LA FAMILLE

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Début : 2026-02-05 20:30:00

2026-02-05

Un duo inédit avec Patrick Timsit et François-Xavier Demaison en frères ennemis.

Une famille dysfonctionnelle qui se voit peu, le père, la mère, les deux frères Max et Jérôme ainsi que son épouse Alice, vont devoir se réunir pour un événement qui va changer leur vie. La soirée promet bien des surprises entre incompréhension, rire et amour.

Durée 1h30

Écrite et mise en scène Samuel BENCHETRIT

Avec Patrick TIMSIT, François-Xavier DEMAISON, Claire NADEAU, Kate MORAN, Jackie BERROYER

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

An all-new duo starring Patrick Timsit and François-Xavier Demaison as frenemies.

A dysfunctional family that doesn’t see much of each other, father, mother, brothers Max and Jérôme and his wife Alice, are forced to reunite for a life-changing event. The evening promises many surprises, from misunderstandings to laughter and love.

Running time: 1h30

Written and directed by Samuel BENCHETRIT

Starring Patrick TIMSIT, François-Xavier DEMAISON, Claire NADEAU, Kate MORAN, Jackie BERROYER

German :

Ein neuartiges Duett mit Patrick Timsit und François-Xavier Demaison als feindliche Brüder.

Eine dysfunktionale Familie, die sich nur selten sieht. Der Vater, die Mutter, die beiden Brüder Max und Jérôme sowie seine Frau Alice müssen für ein Ereignis zusammenkommen, das ihr Leben verändern wird. Der Abend verspricht viele Überraschungen zwischen Missverständnissen, Lachen und Liebe.

Dauer: 1,5 Stunden

Drehbuch und Regie: Samuel BENCHETRIT

Mit Patrick TIMSIT, François-Xavier DEMAISON, Claire NADEAU, Kate MORAN, Jackie BERROYER

Italiano :

Un duetto inedito che vede protagonisti Patrick Timsit e François-Xavier Demaison nei panni di nemici.

Una famiglia disfunzionale che si vede poco, padre, madre, i due fratelli Max e Jérôme e sua moglie Alice devono riunirsi per un evento che cambierà le loro vite. La serata promette molte sorprese, dagli equivoci alle risate e all’amore.

Durata: 1h30

Scritto e diretto da Samuel BENCHETRIT

Interpreti Patrick TIMSIT, François-Xavier DEMAISON, Claire NADEAU, Kate MORAN, Jackie BERROYER

Espanol :

Un dúo inédito protagonizado por Patrick Timsit y François-Xavier Demaison como frenemies.

Una familia disfuncional que se ve poco, padre, madre, dos hermanos Max y Jérôme y su mujer Alice tienen que reunirse para un acontecimiento que cambiará sus vidas. La velada promete muchas sorpresas, desde malentendidos hasta risas y amor.

Duración: 1h30

Escrita y dirigida por Samuel BENCHETRIT

Protagonistas Patrick TIMSIT, François-Xavier DEMAISON, Claire NADEAU, Kate MORAN, Jackie BERROYER

