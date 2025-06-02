LA FAMILLE – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

LA FAMILLE Début : 2026-03-29 à 16:30. Tarif : – euros.

ART SCENIQUE PRÉSENTE : LA FAMILLEUn duo inédit avec Patrick Timsit et François-Xavier Demaison en frères ennemisUne famille dysfonctionnelle qui se voit peu, le père, la mère, les deux frères Max et Jérôme ainsi que son épouse Alice, vont devoir se réunir pour un événement qui va changer leur vie. La soirée promet bien des surprises entre incompréhension, rire et amour.Une pièce écrite et mise en scène par Samuel BenchetritAvec Patrick Timsit, François-Xavier Demaison, Claire Nadeau, Kate Moran et un comédien en cours de distributionDécors Emmanuelle Roy Costumes Charlotte Betaillole Lumières Laurent Béal Assistantes à la mise en scène Lili Franck et Edwina ZajdermannCrédits photos : Jean-Baptiste Mondino (portrait), Cyril Bruneau (scène)

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76