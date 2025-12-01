La Famille ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône

La Famille
mercredi 10 décembre 2025

La Famille

ESPACE DES ARTS
5B Avenue Nicéphore Niépce
Chalon-sur-Saône
Saône-et-Loire

20:00:00

21:30:00

2025-12-10

En accord avec le Théâtre Édouard VII et Pascal Legros Organisation.

Un duo inédit avec Patrick Timsit et François-Xavier Demaison en frères ennemis

Une famille dysfonctionnelle qui se voit peu, le père, la mère, les deux frères Max et Jérôme ainsi que son épouse Alice, vont devoir se réunir pour un événement qui va changer leur vie. La soirée promet bien des surprises entre incompréhension, rire et amour.

Une pièce écrite et mise en scène par Samuel Benchetrit

Avec Patrick Timsit, François-Xavier Demaison, Claire Nadeau, Jackie Berroyer, Kate Moran

Décors Emmanuelle Roy Costumes Charlotte Betaillole Lumières Laurent Béal Assistantes à la mise en scène Lili Franck et Edwina Zajdermann

Crédits photos Jean-Baptiste Mondino (portrait), Cyril Bruneau (scène) .

