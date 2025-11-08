La famille Croquembouche débarque au Théâtre du Funambule ! Théâtre le Funambule Montmartre Paris

Rien ne va plus pour la Famille Croquembouche ! Pour leur restaurant de spécialités culinaires à base d’enfants désobéissants, c’est la crise. On manque cruellement d’enfants pas sages.

Heureusement, l’arrivée inopinée d’une fillette, qui a besoin qu’on la cache parce qu’elle a volé et menti, est une bénédiction pour les ogres. Enfin quelque chose à cuisiner. La petite est maigrichonne et les commandes à satisfaire nombreuses. Les Croquembouche décident de patienter un mois, le temps de faire grossir la maigrelette.

Ce mois va changer leur vie…

Du 8 novembre au 15 février

Mercredi à 14h, samedi à 15h et dimanche à 14h

Pendant les vacances de Noël : du lundi au vendredi à 14h, samedi à 15h et dimanche à 14h

Relâches : 15 novembre, 6, 13, 24 et 25 décembre, 1er janvier et 4 février

Supplémentaire : mardi 11 novembre à 14h

La presse en parle… Un spectacle drôle et spirituel dont on ressort le sourire aux lèvres, idéal pour une sortie en famille ! Les chansons sont rythmées et les comédiens ont une belle énergie. Certes il est question d’ogres mais que l’on se rassure, tout se termine très bien ! La Muse La famille Croquembouche offre une sortie familiale parfaite pour les après-midis d’automne. Petits et grands en ressortent en chantonnant et avec pour message : la vie est quand même mieux avec beaucoup d’amour… Musical Avenue

Une comédie musicale à dévorer en famille. Venez découvrir en musique les aventures de la petite fille et des trois ogres.

Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Théâtre le Funambule Montmartre
53 rue des Saules 75018 Paris
+33142238883
billetterie@funambule-montmartre.com