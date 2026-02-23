La famille des thés noirs

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:30:00

fin : 2026-03-07 11:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Puissants, corsés ou délicats explorez les visages multiples des thés noirs, des jardins d’Assam aux sommets du Yunnan. Une dégustation qui a du caractère !

Découvrez la diversité des thés noirs, des plus robustes aux plus nuancés. Cet atelier vous emmène à la rencontre de thés emblématiques et de leurs histoires.

Chaque dégustation est accompagnée de mignardises. Parfait pour les amateurs de thés généreux et de voyages gustatifs !

Sur inscription, organisé par Ophélie Grébic. .

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 7 83 82 51 12 ophelie.grebic@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Powerful, full-bodied or delicate: explore the many faces of black teas, from the gardens of Assam to the peaks of Yunnan. A tasting experience with character!

L’événement La famille des thés noirs Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons