La famille des thés noirs Sainte-Suzanne-et-Chammes
La famille des thés noirs
Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:30:00
fin : 2026-03-07 11:30:00
Date(s) :
2026-03-07
Puissants, corsés ou délicats explorez les visages multiples des thés noirs, des jardins d’Assam aux sommets du Yunnan. Une dégustation qui a du caractère !
Découvrez la diversité des thés noirs, des plus robustes aux plus nuancés. Cet atelier vous emmène à la rencontre de thés emblématiques et de leurs histoires.
Chaque dégustation est accompagnée de mignardises. Parfait pour les amateurs de thés généreux et de voyages gustatifs !
Sur inscription, organisé par Ophélie Grébic. .
Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 7 83 82 51 12 ophelie.grebic@gmail.com
English :
Powerful, full-bodied or delicate: explore the many faces of black teas, from the gardens of Assam to the peaks of Yunnan. A tasting experience with character!
