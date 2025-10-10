LA FAMILLE ET LES ÉCRANS Puisserguier
vendredi 10 octobre 2025.
LA FAMILLE ET LES ÉCRANS
10 Boulevard Jean Jaurès Puisserguier Hérault
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Un atelier de sensibilisation autour des écrans, par le CEMEA, la médiathèque, le CLAS et la MJC
Sur inscription.
Un atelier de sensibilisation autour des écrans, par le CEMEA, la médiathèque, le CLAS et la MJC
Sur inscription. .
+33 4 67 93 80 85
English :
An awareness-raising workshop on screens, organized by CEMEA, the media library, CLAS and MJC
Registration required.
German :
Ein Sensibilisierungsworkshop zum Thema Bildschirme, von CEMEA, der Mediathek, CLAS und dem MJC
Nach Anmeldung.
Italiano :
Un workshop di sensibilizzazione all’uso degli schermi, organizzato dal CEMEA, dalla Mediateca, dal CLAS e dal MJC
È richiesta la registrazione.
Espanol :
Taller de sensibilización sobre el uso de las pantallas, organizado por el CEMEA, la mediateca, el CLAS y el MJC
Inscripción obligatoria.
