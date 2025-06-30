LA FAMILLE – GARE DU MIDI Biarritz

LA FAMILLE Début : 2026-04-03 à 20:30. Tarif : – euros.

ENTRACTES ORGANISATIONS EN ACCORD AVEC PASCAL LEGROS ORGANISATIONS PRÉSENTE : LA FAMILLEAvec La Famille, Samuel BENCHETRIT explore avec finesse les tensions et émotions d’une famille dysfonctionnelle. Entrerires et moments de vérité, Patrick TIMSIT et François-Xavier DEMAISON incarnent deux frères que tout oppose, réunispour une soirée bouleversante.Après avoir écrit et mis en scène Maman pour Vanessa PARADIS, Samuel BENCHETRIT signe son retour avec une œuvrecaptivante qui mêle humour et instants de profonde humanité. L’intrigue met en scène un père distant, une mère protectrice,deux frères aux relations tendues et l’épouse de l’un d’eux. Tous se retrouvent pour un événement inattendu, révélant desvérités enfouies et provoquant des situations cocasses. Le duo TIMSIT-DEMAISON fait merveille. Leur complicité en scènes’illustre dans des dialogues incisifs et des échanges piquants, sous l’œil complice de l’inénarrable Claire NADEAU. Lessituations s’enchaînent, alternant quiproquos et moments d’émotion sincère. Qui n’a jamais vécu ces repas où les tensionséclatent ? Qui n’a pas ressenti ce mélange d’agacement et d’attachement envers les siens ? La Famille nous invite à rire denos travers tout en rappelant combien l’unité familiale peut être précieuse.Cette pièce au casting 5 étoiles promet une soirée théâtrale riche en rires et émotions !« Timsit et Demaison forment une fratrie touchant. Entre tension et rire de relâchement, l’émotion est là » – LE PARISIEN

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64