La famille Lefèvre chante Noël d’hier et d’aujourd’hui Besançon
28 Avenue de Montrapon Besançon Doubs
Tarif : 18 – 18 – 20 EUR
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13
La famille Lefèvre s’est imposé comme l’une des formations vocales les plus touchantes et authentiques de ces dernières années.
Pour la première fois, ils feront escale à Besançon pour un concert de Noël exceptionnel.
Ce concert est destiné à tous ceux qui veulent vivre une soirée dans l’univers de Noël. Il s’adresse donc à tous les publics et particulièrement aux familles pour lesquelles des tarifs optimisés sont proposés. Venez assister à plusieurs générations à ce concert familial. Ce concert est aussi l’occasion de faire rayonner le patrimoine musical sacré autour de Noël. Il peut être l’occasion de venir avec des amis nourris de la Foi ou plus éloignés. .
28 Avenue de Montrapon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté segoetcompagnie@gmail.com
