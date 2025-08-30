La Famille Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

La Famille Mardi 16 décembre, 20h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

Début : 2025-12-16T20:30:00 – 2025-12-16T23:00:00

Le plus jeune fils de la famille Ronchon, Jérôme, accompagné de son épouse au doux accent anglais, arrive pour dîner. Mais ce repas cache un enjeu : Jérôme doit demander une faveur à son frère Max. Problème : Max et Jérôme se détestent…

Dans cette famille dysfonctionnelle qui se voit peu, le père, la mère, les frères ennemis et l’épouse Alice se retrouvent pour un événement qui bouleversera leur vie. Entre incompréhension, amour et éclats de rire, la soirée réserve de nombreuses surprises.

Mise en scène : Samuel Benchetrit, assisté de Lili Franck et Edwina Zajdermann.

Avec Patrick Timsit, François-Xavier Demaison, Claire Nadeau, Kate Moran, Jackie Berroyer.

Durée : 1h30.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Une comédie familiale portée par Patrick Timsit et François-Xavier Demaison : tensions, émotions et rires au rendez-vous.

