LA FAMILLE – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand samedi 17 janvier 2026.

LA FAMILLE Début : 2026-01-17 à 20:30. Tarif : – euros.

La Famille« Un duo inédit avec Patrick Timsit et François-Xavier Demaison en frères ennemis »Une pièce écrite et mise en scène par Samuel BenchetritAvec Patrick Timsit, François-Xavier Demaison, Claire Nadeau, Jackie Berroyer, Kate Moran Décors Emmanuelle RoyCostumes Charlotte BetailloleLumières Laurent BéalAssistantes à la mise en scène Lili Franck et Edwina ZajdermannUne famille dysfonctionnelle qui se voit peu, le père, la mère, les deux frères Max et Jérôme ainsi que son épouse Alice, vont devoir se réunir pour un événement qui va changer leur vie. La soirée promet bien des surprises entre incompréhension, rire et amour.La presse en parle…« Savoureusement mordant et émouvant. » PARIS MATCH« L’émotion est là. » LE PARISIEN« Un coup de coeur. » FRANCE 2

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63