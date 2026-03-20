La Famille Nilson – Bonheur 2.0 Joséphine B, Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 19:00 – 20:15

Gratuit : non Réservations sur notre site Thamani.fr, possibilité de réserver sur place. Tarif unique : 15 €Réservation conseillée.Billetterie en ligne :https://thamani.fr/famillenilson/Réservation possible également sur place le jour du spectacle, dans la limite des places disponibles.Ouverture des portes 30 minutes avant le début de la représentation.Tout public – durée : environ 1h15. Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Une maman en quête désespérée de son ancienne identité. Une fille qui remet en question chaque principe de l’éducation positive. Un fils dont la mission semble être de semer le chaos. Et des grands-parents qui ont décidé que le camping-car, c’était bien plus sympa que de garder les petits-enfants…Bienvenue dans La Famille Nilson – Bonheur 2.0, le spectacle de Nilson qui transforme les galères du quotidien en fous rires cathartiques. Sur scène, l’humoriste nantais incarne à lui seul toute la tribu — mimiques, voix, personnages — dans un one-man-show théâtralisé aussi drôle que touchant. Disputes de couple, nuits blanches, réunions parents-profs, repas de Noël sous tension… Nilson raconte votre vie, avec une bienveillance et une autodérision qui font mouche à chaque fois. Dans la salle, chacun se reconnaît et se dit : « Mais c’est exactement ça ! » Un spectacle taillé pour les parents, les ados et les petits — c’est-à-dire tout le monde. 1 heure de rires sans filet, sans vulgarité, juste du vrai. À partir de 7 ans. ????

Joséphine B, Nantes Nantes 44000



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