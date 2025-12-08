La famille Nilson.Seul en scène La Comédie du Finistère Brest

La famille Nilson.Seul en scène

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest

Début : 2026-01-03 17:00:00

fin : 2026-01-03 18:15:00

2026-01-03

Que se passe-t-il quand on mélange

Une maman qui veut retrouver la femme qu’elle était avant les gosses, Une fille qui a trouvé la faille dans l’éducation positive et met ses parents à rude épreuve, Un garçon qui casse tout sur son passage, Et des grands parents qui préfèrent voyager en camping-car plutôt que de garder leurs petits enfants…?

On obtient la Famille Nilson ! La tribu la plus drôle, attachante et dysfonctionnelle de France. Au menu humour, chansons, mimes et surtout des histoires du quotidien que vivent toutes les familles.

La Famille Nilson est un spectacle qui mélange tranches de rires et de vies. Vous allez adorer détester les petits défauts des membres de votre famille.

Un spectacle familial qui plait aux petits comme aux grands.

Informations pratiques

75 minutes.

Tout public.

Réservation obligatoire, en ligne.

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200

