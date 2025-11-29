LA FAMILLE NOELLOWEEN – JOSEPHINE B – NANTES Nantes

LA FAMILLE NOELLOWEEN Début : 2025-11-29 à 10:30. Tarif : – euros.

LA FAMILLE NOËLLOWEENDécouvrez la famille Noëlloween, la plus étrange et charmante sur cette terre. Chacun est unique, mais ensemble, ils forment une famille unie. Laissez le dernier membre de cette famille vous entraîner dans une de ses péripéties. Au menu, une expérience de contes, chansons : un spectacle participatif captivant pour toute la famille. Laissez-vous, vous et vos enfants voyager avec la famille Noëlloween dans une aventure magique.

JOSEPHINE B – NANTES 9 RUE DESCARTES 44000 Nantes 44